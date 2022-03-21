Son dakika haberi! İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 9'u tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seferihisar ilçesindeki esnafın üzerinde baskı kurarak "haraç" adı altında para isteyen, ödemeyi kabul etmeyen iş yerlerine ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 16 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı. Organize suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen E.A. ise ikametinde bulunamadı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol şartı uygulandı.