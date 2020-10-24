İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir kişi yaşadığı evde ölü bulundu. Şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisinden bir süredir haber alınamayan Ramazan Okumuş (30), yaşadığı evde yakınları tarafından yerde hareketsiz bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Okumuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmadığı öğrenilen şahsın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Talihsiz adamın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Okumuş'un kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. - İZMİR