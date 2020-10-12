Son dakika haberi! İzmir'de takside fenalaşan yolcu öldü - Son Dakika

Han'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Han'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şehirlerarası otobüs terminaline gitmek istediğini belirten Han, yaklaşık 300 metre sonra fenalaştı. Han'ın fenalaştığını gören sürücü Şahin aracı yol kenarına çekerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Han (65) adlı kişi, Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde Ali Şahin idaresindeki ticari taksiye bindi.

İzmir 'in Bornova ilçesinde müşteri olarak bindiği takside fenalaşan kişi hayatını kaybetti.

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