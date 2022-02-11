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Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı

11.02.2022 18:45
Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araç içerisinde bir kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde hafif ticari araç içerisinde bir kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün Aşık Veysel Mahallesi'nde hafif ticari araçta Hakkı Öz (43) ile B.A. (40) isimli kadın, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, emniyet kemeriyle Öz'ü boğarak kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç dışında buldukları Öz'ün cenazesini İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Polis ekipleri, B.A'yı evinde yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Karabağlar, Hakkı Öz, Tragger, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'de tartıştığı kişiyi öldürdüğü öne sürülen kadın yakalandı - Son Dakika


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