Son dakika haber: İzmir'de tekneden denize düşen 1 kişi aranıyor - Son Dakika

İzmir'de tekneden denize düştüğü ihbar edilen 1 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'in Urla ilçesinde tekneden denize düştüğü ihbarında bulunulan 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Hekim Adası'nın batısında özel bir fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarının alınması üzerine bölgeye 1 helikopter, 4 bot ekibi ve 1 dalış timi sevk etti. Çalışmalar sonucunda teknenin yerini tespit eden ekipler, karada olduğu belirlenen 2 kişi ile denizde yüzen 1 kişiyi kurtardı. Kurtarılanların teknede 4 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine kayıp kişinin bulunması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. - İZMİR