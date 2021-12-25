Son dakika haberi: İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişi ile sosyal medyadan örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği öne sürülen F.K. ile sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları suçlamasıyla G.B, F.P. ve Z.K. adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.