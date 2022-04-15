İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU

15.04.2022 12:54

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKKKCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan R.K. jandarma ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKKKCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan R.K. jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKKKCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A. ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan R.K'nin Torbalı ilçesinde olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından C.A'yı Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, R.K'yi ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanırken, R.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen zanlı İzmir'de tutuklandı Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama Son dakika haber! Mardin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 tutuklama

Jandarma, Nusaybin, Mardin, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU - Son Dakika


Son Dakika
12:54 Kokoreççi dükkanını soyup kameralara el sallamıştı! Pişkin hırsız yakayı ele verdi
12:33 Trafik sigortasında yeni zam! Artık her ay otomatik zamlanacak
12:33 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ heyecanını paylaştı: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık
12:30 "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş'un, eski sevgilisinin çıplak görüntülerini paylaşmaktan 5 yıl hapsi isteniyor
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 13:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement