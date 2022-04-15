İZMİR'DE TERÖR OPERASYONU - Son Dakika

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKKKCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan R.K. jandarma ekiplerince yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında PKKKCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda bir dönem faaliyet gösterdiği tespit edilen C.A. ve FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan R.K'nin Torbalı ilçesinde olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından C.A'yı Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, R.K'yi ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanırken, R.K'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.