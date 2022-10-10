Tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde tırın çarptığı iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. (34) yönetimindeki 35 BDM 422 plakalı tır, Karateke köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Ramazan Nas yönetimindeki iş makinesine çarptı.
Kazada iş makinesinde sıkışan ve AKS 110 ekipleri tarafından çıkarılan Nas, olay yerinde hayatını kaybetti.
Hafif yaralanan tır sürücüsü M.A, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
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