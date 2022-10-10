Tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

10.10.2022 18:20

İzmir'in Tire ilçesinde tırın çarptığı iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde tırın çarptığı iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. (34) yönetimindeki 35 BDM 422 plakalı tır, Karateke köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Ramazan Nas yönetimindeki iş makinesine çarptı.

Kazada iş makinesinde sıkışan ve AKS 110 ekipleri tarafından çıkarılan Nas, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif yaralanan tır sürücüsü M.A, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tırın iş makinesine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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