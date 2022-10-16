Son dakika haber | İzmir'de trafikte yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | İzmir'de trafikte yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

16.10.2022 22:16

Gelen son dakika haberine göre - İzmir'de trafikte yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı İzmir'in Buca ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada araçlarından inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı.

- İzmir'de trafikte yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada araçlarından inen şahıslar, birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdı. Olayda yaralanan 2'si ağır 4 kişi kaldırıldıkları hastanede tedavi altın alındı.

Olay, saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Ş.A. ile oğlu Y.A. 10 CLD 20 plakalı Hyundai marka otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. ve F. C. E.'nin içerisinde bulunduğu 34 BU 0513 plakalı Ford marka araçla karşılaştı. Burada şahıslar arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Birbirlerine sopa ve bıçaklarla saldırdılar

Şahıslar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A., ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A., ve F.C.E.'ye sopa ve bıçakla saldırdı. Diğer şahıslarında bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki tarafta yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.

Hastanelerde tedavi altına alındılar

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A., ve F.C.E., ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.E., ile Y.A'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA

Göksu, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | İzmir'de trafikte yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | İzmir'de trafikte yol verme kavgası: 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika
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