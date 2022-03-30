Son dakika haberi: İzmir'de tutuklanan göçmen kaçakçılarının sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberi: İzmir'de tutuklanan göçmen kaçakçılarının sayısı 5'e yükseldi

30.03.2022 21:12
Son dakika haberi: İzmir'de tutuklanan göçmen kaçakçılarının sayısı 5'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin geçişlerini organize ettiği öne sürülen 1 şüphelinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarının alınması üzere harekete geçti. 771 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı. Olayla ilgili geçişleri organize ettiği suçlamasıyla 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 4 şüpheli tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi daha jandarma ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon sonucunda tutuklananların sayısı 5'e yükseldi. - İZMİR

Son dakika haberi: İzmir'de tutuklanan göçmen kaçakçılarının sayısı 5'e yükseldi

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İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknede yakalanan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı İzmir'de düzensiz göçmenlerle teknede yakalanan şüphelilerden 1'i daha tutuklandı İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik, Seferihisar, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de tutuklanan göçmen kaçakçılarının sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika


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