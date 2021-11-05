Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde yapılan aramada 607 gram esrar maddesi ile 48 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, T.B. (36) isimli şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Savcılıktan gelen talimat ile şüphelinin adresinde yapılan aramada, 607 gram esrar ve 48 adet yeşil reçeteye tabi olan uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli T.B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR