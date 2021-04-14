Uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zanlılar, sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramalarda, 802 gram esrar, 5 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Menderes, Seferihisar ve Buca ilçelerindeki 22 adrese operasyon düzenlendi.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

İzmir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

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