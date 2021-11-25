Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buruncuk ve Turan mahallelerinde ikamet eden M.E. ve A.B'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, 3 kilo 200 gram esrar, 187 kök Hint keneviri, 20 gram metamfetamin, bir miktar uyarıcı hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.