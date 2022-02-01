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Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

01.02.2022 17:27
Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 59 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili R.N, E.A. ve A.E. gözaltına alındı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Uyuşturucu, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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