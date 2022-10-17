Son dakika haberi: İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü - Son Dakika
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Son dakika haberi: İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü

17.10.2022 10:20

Son dakika haber: İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstüİZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alan polislerin adrese düzenlediği operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.

İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü

İZMİR İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi alan polislerin adrese düzenlediği operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı. Adreste yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, D.D., S.A. ve E.S.M. adlı 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca adreste yapılan aramada, bir miktar metamfetamin ve esrar maddesi ile hassas terazi ve telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan D.D., S.A. ve E.S.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden D.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü - Son Dakika
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