Son dakika haberi: İzmir'de yakınları tarafından hastaneye getirilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde getirildiği hastanede hayatını kaybeden 16 yaşındaki kızın cenazesi otopsiye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaşan Elif Terziler (16), ablası ve arkadaşı tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Terziler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.