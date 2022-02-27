İzmir'de yangın: Dumandan etkilenen 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesindeki bir evde çıkan yangında, Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Yangın, bugün saat 14.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesinde bulunan, 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen çıktı. Evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Gençlerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in yarın, babasının ise bugün doğum günü olduğu öğrenildi.