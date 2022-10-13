Son dakika haberi... İzmir'de "yeniden yüzlendirme" ile aydınlatılan cinayet sanıkları için savcı mütalaasını verdi - Son Dakika
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Son dakika haberi... İzmir'de "yeniden yüzlendirme" ile aydınlatılan cinayet sanıkları için savcı mütalaasını verdi

13.10.2022 17:40
Son dakika haberi... İzmir'de "yeniden yüzlendirme" ile aydınlatılan cinayet sanıkları için savcı mütalaasını verdi

Son dakika haber: İzmir'in Bornova ilçesinde 2018'de yanmış halde bulunan cesede uygulanan "yeniden yüzlendirme" çalışması sonucu ortaya çıkarılan cinayete ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 8 sanık için savcı mütalaasını verdi.

İzmir'in Bornova ilçesinde 2018'de yanmış halde bulunan cesede uygulanan "yeniden yüzlendirme" çalışması sonucu ortaya çıkarılan cinayete ilişkin haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 8 sanık için savcı mütalaasını verdi.

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut Balbey ve Hülya Balbey, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Mütalaasının hazır olduğunu belirten Cumhuriyet savcısı, sanıklar Olcay Altundağ ve Umut Balbey'in, "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme", "fikir birliği içerisinde hareket ederek zincirleme bir şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Diğer sanıklar Bülent Özmen ve Hülya Balbey'in de diğer sanıklar Olcay Altundağ ve Umut Balbey ile birlikte hareket ettikleri için yardım eden sıfatıyla "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçuna iştirakten cezalandırılmalarını isteyen iddia makamı, ayrıca Bülent Özmen için "fuhşa teşvik" suçundan zincirleme, Hülya Balbey için ise "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ceza talep etti.

Cumhuriyet savcısı, diğer tutuksuz 4 sanıklar hakkında ise beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Olcay Altundağ, mütalaaya ilişkin savunmasında, en başından itibaren olayı samimi bir şekilde ikrar ettiğini belirterek, "Ölmesini değil yara almasını bile istemem. Aldattığını öğrenince birkaç tane vurdum. Düşünce kafasını çarptı. Ne yapacağımı bilemedim. Bayıldı sandım, üzerine su döktüm. Ben böyle bir cani değilim. Evet götürüp yaktım çünkü başıma ilk kez böyle bir şey geldi. Ne yapacağımı bilemedim. Olay bir anda oldu. Diğerlerini de silah zoruyla tehdit edip bu işin içine soktum." diye konuştu.

Avukatların mütalaaya karşı savunma için süre istemelerinin ardından duruşma 6 Aralık'a erteledi.

Olayın geçmişi

İzmir'in Bornova ilçesinde 2018'de ormanlık alanda yanmış halde bulunan cesede ilişkin soruşturmada "yeniden yüzlendirme" çalışması yapan polis, o dönem kaybolan tüm kayıp kadınların akrabalarından alınan DNA örnekleriyle yapılan karşılaştırma sonucu cesedin Özler Yörük'e (33) ait olduğunu tespit etmişti.

Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrası Yörük'ün çevresindeki kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, geçen yıl 12 Ekim'de İzmir, Malatya ve Aydın'daki adreslere eş zamanlı düzenledikleri baskınlarda 13 kişiyi gözaltına almış, hakimliğe çıkarılan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede de Olcay Altundağ, Bülent Özmen, Umut Balbey, Hülya Balbey'in de aralarında olduğu 8 sanık için "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek", "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, C.Z ve M.T. hakkında "suçu bildirmeme", Ü.A ve 18 yaşından küçük M.M.A. hakkında ise "yardım ve yataklık" suçlarından dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, İzmir, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... İzmir'de 'yeniden yüzlendirme' ile aydınlatılan cinayet sanıkları için savcı mütalaasını verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... İzmir'de "yeniden yüzlendirme" ile aydınlatılan cinayet sanıkları için savcı mütalaasını verdi - Son Dakika
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