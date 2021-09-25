Son dakika haberi! İzmir'de yolda yaralı bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü - Son Dakika

İzmir'in Kiraz ilçesinde yolda yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kiraz- Alaşehir yolunda yerde hareketsiz birinin yattığı görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İncelemede Hasan Bayraktar olduğu belirlenen yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince önce Kiraz Devlet Hastanesine ardından Ödemiş Devlet Hastanesine sevk edildi.
Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Bayraktar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bayraktar'a bir aracın çarpmış olabileceği öne sürülürken Ödemiş ve Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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