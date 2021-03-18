Son dakika haberi! İzmir'de zincirleme kaza Polis memuru ve 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'de zincirleme kaza Polis memuru ve 2 kişi yaralandı
18.03.2021 07:35
Son dakika gündem haberi: İzmir'de zincirleme kaza Polis memuru ve 2 kişi yaralandıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu, park halindeki iki otomobile çarptı.
İzmir'de zincirleme kaza Polis memuru ve 2 kişi yaralandı
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu, park halindeki iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, bir polis memuru olduğu öğrenilen kişi ve hafif ticari araçta bulunan anne ve oğul yaralandı. Kazaya neden olan hafif ticari araç sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
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