Son dakika haberi! İzmir'de zincirleme kaza Polis memuru ve 2 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir'de zincirleme kaza Polis memuru ve 2 kişi yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari araç kontrolden çıkması sonucu, park halindeki iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada, bir polis memuru olduğu öğrenilen kişi ve hafif ticari araçta bulunan anne ve oğul yaralandı. Kazaya neden olan hafif ticari araç sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.