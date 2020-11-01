Son dakika haberi! İzmir'deki depremde can kaybı 69'a yükseldi - Son Dakika

İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 987 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ), İzmir 'deki depremde vefat edenlerin sayısının 69 olduğunu bildirdi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok