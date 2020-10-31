İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

31.10.2020 19:02
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

İZMİR'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Ayşe Melahat Köse (58), TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

İZMİR'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Ayşe Melahat Köse (58), TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bornova Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenaze namazına, Köse'nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı. Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalarak yaşamını yitiren Ayşe Melahat Köse'nin cenaze namazı öncesi konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş her canlının ölümü tadacağını belirterek, "Bugün İzmirimizin yaşadığı bu büyük afet neticesinde 30'a yakın kardeşimiz vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. Yaralı kardeşlerimiz var, onlara acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimize, memleketimize böyle bir afet bir daha göstermesin. Tüm afetlerden Rabbimize sığınıyoruz. Şu anda enkaz altında bulunan kardeşlerimiz var, Rabbim, onları sağ salim çıkarmayı nasip eylesin. Onları çıkarmak için çalışan kardeşlerimize var yardım eylesin" dedi.Erbaş, konuşmasından sonra Köse için helallik istedi ve cenaze namazını kıldırdı. TBMM Başkanı Şentop'un da omuz verdiği Köse'nin cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.


İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor

Cenaze, Asker, İzmir, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika


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