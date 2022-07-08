Son dakika haberleri! Dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, telefonla ulaştıkları kişileri "Hukuk bürosundan arıyoruz. Kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili bir icra dosyanız var. Haciz gelecek." ya da "Sigorta borcunuz var" gibi sözlerle kandırıp dolandırdıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında 21 kişinin mağdur sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin İzmir'de bir çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Çağrı merkezine 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada mağdur edilen kişilere ait bilgilerin yer aldığı dijital belgeler ile piyasa değeri toplam 1,7 milyon lira olan şüphelilere ait 2 otomobile el konuldu.

Yapılan incelemenin ardından suça karıştığı öne sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.