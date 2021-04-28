96 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 171 şüpheli dün ve bugün emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden toplam 96 kişi tutuklanırken, 75 şüpheliden 3'ü sağlık sebebiyle, 1'i ilk kez Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda itirafçı olması, 71'i delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirinin yeterli olması nedenleriyle serbest bırakıldı.

49 ŞÜPHELİ YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Bu arada operasyon kapsamında gözaltına bulunan 49 şüphelinin ise yarın (Perşembe) adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/ İZMİR, -