Son dakika haberi | İzmir'deki FETÖ operasyonunda 96 tutuklama (2)
28.04.2021 23:22
Edinilen son dakika haberine göre 96 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 171 şüpheli dün ve bugün emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
96 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 171 şüpheli dün ve bugün emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden toplam 96 kişi tutuklanırken, 75 şüpheliden 3'ü sağlık sebebiyle, 1'i ilk kez Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusunda itirafçı olması, 71'i delil durumuna göre kuvvetli suç şüphesi bulunsa da adli kontrol tedbirinin yeterli olması nedenleriyle serbest bırakıldı.
49 ŞÜPHELİ YARIN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Bu arada operasyon kapsamında gözaltına bulunan 49 şüphelinin ise yarın (Perşembe) adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/ İZMİR, -
Son Dakika Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Son Dakika: Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı Ay'a ilk ayak basan Apollo 11 ekibinin pilotu Michael Collins vefat etti Beşiktaş'tan olay gönderme: Attığımız gol VAR tarafından iptal edilmedi! Kapadokya'nın tek kadın taksicisine meslektaşlarından tehdit RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'ye üstü kapalı mesaj: İncirlik Türk üssüdür, bayrağımız 24 saat gönderde çekilidir Kilosu 40 bin lira! 'Dünyan en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı