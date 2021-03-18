Son dakika haberi! İzmir'deki şehitleri anma törenine kentte eğitim gören yabancı öğrenciler de katıldı - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir'deki şehitleri anma törenine kentte eğitim gören yabancı öğrenciler de katıldı

18.03.2021 12:05
Son dakika haberi! İzmir'deki şehitleri anma törenine kentte eğitim gören yabancı öğrenciler de katıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında kentte eğitim gören bir grup yabancı öğrencinin de katılımıyla tören düzenlendi.

İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında kentte eğitim gören bir grup yabancı öğrencinin de katılımıyla tören düzenlendi.

Kadifekale Hava Şehitliği'ndeki törende, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile şehit ve gazi dernekleri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve şehitler için saygı atışı yapılan törende İstiklal Marşı okundu.

Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Çanakkale Destanı" ve "Mehmet Toprak Oldu" adlı şiirler seslendirildi.

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, vatan ve milletin ebedi varlığını, devletin bölünmez bütünlüğünü korumak, yurt içinde güvenlik ve asayişi sağlamak, yurt dışında çeşitli görevler ifa etmek için canını veren şehitleri şükranla andı.

Dünyada alınabilecek en değerli unvanın "şehitlik" olduğunu belirten Doğru, "Bugün sahip olduğumuz cennet vatan, kahraman atalarımızın her karış toprağını kanlarıyla sulayıp bize emanet ettikleri topraktır. Vatan bir toprak parçasıdır ama her toprak parçası vatan değildir." dedi.

Vali Köşger'in şehitlik anı defterini imzalamasının ardından İzmir Müftü Yardımcısı Rahmi Yiğit dua okudu.

Programın sonunda şehit mezarlarına karanfil bırakan protokol üyeleri, şehit aileleriyle sohbet etti. Vali Köşger'in yanına gelen şehit annesi Fatma Akdoğan, 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan oğlu Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın adının, yaşadıkları sokağa verilmesini istedi.

Törene AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de katıldı.

Yabancı öğrencilerden şehitlere saygı

İzmir'de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler de şehitleri anmak için şehitliğe gitti.

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda kalan ve aralarında Fildişi Sahili, Afganistan, Filistin, Pakistan, Bangladeş, Gürcistan'dan öğrencilerin bulunduğu grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehit mezarlarını ziyaret ederek, dua etti.

Afganistan uyruklu Zahira Sadiqyar, AA muhabirine İzmir'de gazetecilik alanında lisans öğrenimi gördüğünü söyledi.

Şehitlerin buradaki insanlar ve bu topraklar için hayatlarını verdiğini ifade eden Sadiqyar, onlar için dua etmek istediğini kaydetti.

Sadiqyar, şehitler olmasaydı kendisinin de eğitim için Türkiye'ye gelemeyeceğini anlatarak, "Eğer onlar olmasaydı belki Türkiye bu gücü alamayıp, beni buraya çağırmayabilirdi, ben de buraya burslu gelmeyebilirdim. Bizim ülkemizde de şehitler çok önemli. Onlar insanlık kahramanı. Onlar olmasa ben gazeteci olarak çalışamam." dedi.

Pakistanlı Shehneela Jamil de fizik alanında yüksek lisans için Türkiye'ye geldiğini, burada Türk kültürünü öğrenmek için çeşitli programlara, gezilere katıldığını ifade etti.

Türkiye ve Pakistan arasında güzel bir kardeşlik olduğunu vurgulayan Jamil, "Türkiye'nin tarihini öğrenmek istiyorum. Şehitlere çok saygı gösteriyoruz. İki ülke bir tarihi paylaşıyoruz. Bu sebeple bu, sadece sizin tarihiniz değil bizim de tarihimiz. Şehitler sadece sizin şehitleriniz değil, bizim de şehitlerimiz. Şehitler tarihimizdeki önemli bir parça." diye konuştu.

Çanakkale, 18 mart, Tören, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İzmir'deki şehitleri anma törenine kentte eğitim gören yabancı öğrenciler de katıldı - Son Dakika


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