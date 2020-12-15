Menderes'teki sel felaketinden kurtulanlardan 2 kişi serbest bırakıldı, 1'i adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Öte yandan, serbest bırakılmasının ardından adliye binası önünde ailesiyle kucaklaşan Derya Parlatan, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı

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