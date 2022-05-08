Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

08.05.2022 09:58

Son dakika haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıçalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cihan U. (35), yanında bulunan tabancayla Kemal Sönmez (26), Ahmet Çetin (35) ile Feyyaz B'yi (34) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kemal Sönmez ve Ahmet Çetin yaşamını yitirdi. Feyyaz B'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Cihan U, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saklandığı adrese düzenlenen operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.

Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Kilis'te çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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