Son dakika haberi... İzmir'deki silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir Konak ilçesinde 19 Mayıs'ta yaşanan silahlı kavgada yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Altıntaş Mahallesi'ndeki dövme yapılan bir iş yerinin sahibiyle 3 kardeş arasında çıkan silahlı kavgada yaralananlardan Erdal S, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşam mücadelesini hayatını kaybetti.

Yaralı F.S'nin tedavisinin sürdüğü, N.S. ve V.B'nin taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan M.C.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının emniyetteki ifadesinde, aralarında husumet bulunan kardeşlerin sürekli bir şeyleri bahane ederek kavga çıkardığını, olay günü de iş yerini dağıttıklarını, kendisini savunma amaçlı ateş ettiğini belirttiği öğrenildi.

Altıntaş Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta Erdal S, N.S. ve F.S. kardeşler, aralarında husumet bulunan M.C.T'nin dövme yapılan iş yerine gitmiş, tarafların pompalı tüfekle ateş açması sonucu 3 kardeş ile bölgede esnaflık yapan V.B. yaralanmıştı.