Son dakika haberi: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

22.10.2020 16:59
Son dakika haberi: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 35 ADU 175 plakalı otomobil, Türkeli Yıldırım Mahallesi Eski Foça Kavşağı'nda, V.T'nin kullandığı 35 DRE 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki Neriman O. (82), E.T. ve A.G, 112 Acil Servis ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Neriman O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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