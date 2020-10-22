Son dakika haberi: İzmir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılardan Neriman O, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki Neriman O. (82), E.T. ve A.G, 112 Acil Servis ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok