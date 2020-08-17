Son dakika haberi: İzmir'deki trafik kazasında yaralanan Somasporlu futbolcu hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan TFF 3. Lig ekibi Somaspor'un futbolcusu Melih Vardar (27), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 14 Ağustos Cuma günkü kazada ağır yaralanan ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakımda tedavi altında tutulan Melih Vardar, bugün yaşamını yitirdi. Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan'ın kullandığı otomobilin Çeşme-İzmir kara yolu üzerindeki Uğur Mumcu kavşağında çarptığı elektrikli motosiklette bulunan Melih Vardar ile kardeşi yaralanmış, Vardar kardeşler sağlık ekiplerince DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Aydınhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:25

Kaynak: AA

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