Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8-18 Ekim tarihleri arasında Kemalpaşa, Torbalı , Menderes ve Kiraz ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Kaynak: AA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı - Son Dakika

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