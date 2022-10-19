Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

19.10.2022 09:58
Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı

Bir son dakika haberine göre İzmir'de 8-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 8-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 8-18 Ekim tarihleri arasında Kemalpaşa, Torbalı, Menderes ve Kiraz ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 941 gram esrar, 17 gram metamfetamin, 11 sentetik hap, 119 kök Hint keneviri ile 19 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutusuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi yakalandı - Son Dakika

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