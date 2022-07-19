Son dakika gündem: İZMİR'DE JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: İZMİR'DE JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 GÖZALTI

19.07.2022 10:05

Son dakika haberleri... İZMİR'in 5 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in 5 farklı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 23 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 10-18 Temmuz tarihleri arasında Beydağ, Buca, Dikili, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı, drone destekli operasyonlarda 12 kilo 774 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hap, 2 bin 42 kök hint keneviri ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 23 şüpheli yakalandı İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 23 şüpheli yakalandı Son dakika gündem: Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı Son dakika gündem: Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İZMİR'DE JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İZMİR'DE JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 GÖZALTI - Son Dakika
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