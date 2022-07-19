Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı, drone destekli operasyonlarda 12 kilo 774 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 6 sentetik ecza hap, 2 bin 42 kök hint keneviri ve 18 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Toplam 23 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: İZMİR'DE JANDARMANIN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 23 GÖZALTI - Son Dakika

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