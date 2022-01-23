İZMİR'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere 10 farklı ilçede uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 16 zanlı tutuklandı.
Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Karaburun, Urla, Karabağlar, Narlıdere, Bornova, Konak, Bayraklı, Torbalı, Menderes, Selçuk, Kemalpaşa ilçelerinde operasyon başlattı. 250 jandarma personelinin katılımıyla belirlenen adreslere baskın yapıldı. 40 farklı adrese düzenlenen operasyonda toplam 54 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 16 zanlı tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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