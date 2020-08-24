Son dakika haberi... İzmir'deki yangında hasar gören araçlar kaldırılmaya başlandı (2) - Son Dakika

ÇEKİCİ SAHİPLERİ YOĞUN MESAİ YAPIYOR

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan yangında hasar gören 58 otomobil sebebiyle çekici sahipleri de dünden beri yoğun bir mesai harcıyor. Hayatında ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirten oto-çekicisi çalışanı Ayhan Yüksel (37), "Kaskosu olan araçlarla ilgili bize çağrı düşünce, gidip kurtarma yapıyoruz. Normalde direkt servislere götürüyoruz ancak sayı çok fazla olduğu için bu kez öncelikle kendi yerimize getirdik. Hasar gören araçları servislere göndermeye devam ediyoruz. Dün çok kötü bir manzara vardı. Herkes malının ve canının derdine düşmüştü. Böyle olunca bizim işlerimiz de oldukça yoğundu. Hala araç çekmeye devam ediyoruz. Dünden bu yana 20 civarında araç çektik. 5-6 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım" dedi.

'PERT ARAÇ OTOPARKINA GÖNDERİYORUZ'Oto kurtarma firması sorumlularından Sevde Erdinç (20) ise araçların büyük çoğunluğunu pert otoparkına gönderdiklerini belirtti. Erdinç, "İlk çağrıyı saat 17.00 sıralarında almıştık ve o saatten bu yana telefonlarımız hiç susmadı. Sürekli sigorta şirketleri ve müşterilerle irtibat halindeyiz. Bir çok vatandaşın aracı perte çıktı. 20 civarında araç çektik ve hiçbiri sağlam değil. Araçları pert otoparklarına gönderiyoruz. Yoğunluk nedeniyle yaklaşık 24 saattir uyumadık" diye konuştu.Tolga TAHÇI/ İZMİR,