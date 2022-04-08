Son dakika haberi! İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı davasında "heyetin reddi" talebi kabul edilmedi - Son Dakika

İzmir'deki depremde yıkılan binalardan Rıza Bey Apartmanı'ndaki ölüm ve yaralanmalara ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan ikisi tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, müteahhit H.H.Ö. (72) ile mimar A.S.B. (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları da davada hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, ilk olarak müşteki avukatlarının geçen celsede mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini savunarak istedikleri "heyetin reddi talebinin" yerinde bulunmadığını belirtti.

Daha sonra sanıkların savunmaları alındı.

Sanıklardan müteahhit H.H.Ö, 18 aydan fazladır tutuklu olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Yaşı nedeniyle cezaevinde kalmaya uygun olmadığını öne süren H.H.Ö, "Ben suçsuzum. Ben binayı yaptıktan sonra bir sürü tadilat yapılmış. 20 küsur yıldan önce yapılan binada sonraki işlerde benim dahlim yok. Tadilatlar yapılmış burada benim suçum ne? Bina yapıldığından itibaren 100'lerce deprem olmuş. Benim dışımda bir sürü gelişme olmuş. Dükkanlar birleşmiş, nasıl birleşmiş? Mantolama yapılmış ve binaya tonlarca yük bindirilmiş, delik açılmış. Ben bu binayı temelden biliyorum. Sonraki işlemlerde ben yok mu. Tahliyemi talep ediyorum. Eşim çok ağır hasta. Eşimi ben muayeneye götürüp getiriyorum." diye konuştu.

Diğer sanık mimar A.S.B. ise hiç bulunmadığı ve gitmediği inşaattan dolayı 1 yıldır hapis yattığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından, iddia makamı taleplerin kabul edilmesini ve tutukluluğun devamını istedi.

Mahkeme başkanı daha sonra ara karar açıklayıp 2 sanığın tutukluluğunun devamına, diğer soruşturmaların cevaplarının beklenmesine ve tanıkların dinlenmesine hükmederek davayı 27 Mayıs'a erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı.