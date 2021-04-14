Son dakika haberi... İzmir'in 12 yıllık final hasreti bitecek

FUTBOL Federasyonu'nun Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanmasını kararlaştırmasıyla İzmir, 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşayacak. Kupa finalinde Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya gelirken, geçen sezon kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlenecek. İzmir'de daha önce 2006-2009 arasında 4 yılda 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde Beşiktaş kupaya uzandı.

BEŞİKTAŞ'A UĞURLU GELİYOR