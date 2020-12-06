Son dakika haberi... İzmir'in Gölcük Yaylası'nda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği - Son Dakika

Son dakika haberi... İzmir'in Gölcük Yaylası'nda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği
06.12.2020 19:05
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İzmir'in önemli turizm merkezlerinden Gölcük Yaylası da sessizliğe büründü.
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla İzmir'in önemli turizm merkezlerinden Gölcük Yaylası da sessizliğe büründü.
Vatandaşların özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği Ödemiş ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde sokaklar ve göl etrafı boş kaldı.
Gölcük Mahallesi Muhtarı Ferit Aynalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Normal şartlarda yaylamız özellikle de hafta sonları insanlarla dolup taşıyordu. Kovid-19 tebdirleri kapsamında insanlarımız yasaklara uydular." dedi.
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