Son dakika haberi: İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter... - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde, hareket halindeyken sele kapılan aracın içerisindeki kayıp olarak aranan ikinci kişinin de cansız bedeni helikopter tarafından tespit edildi. Kayıp olarak aranan diğer kişinin cesedi ise bölgedeki dere yatağında bulunmuştu. - İZMİR