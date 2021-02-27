Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika

Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

27.02.2021 00:45

Son dakika gündem haberi: İzmir-İstanbul otoyolunda 3 otomobilin karıştığı kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı.

İzmir- İstanbul otoyolunda 3 otomobilin karıştığı kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Bir sürücü ise ikiye bölünen otomobilden burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Duygu A'nın kullandığı 34 DSH 278 plakalı otomobil, Onur D'nin idaresindeki 35 AGN 977 plakalı otomobil ve Yunus Emre G'nin sürücülüğünü yaptığı 35 MIA 08 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Yunus Emre G. ile Onur D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu

Öte yandan kazada Duygu A'nın kullandığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı ve ikiye bölündü. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Kazayı olay yerindeki polislere anlatan Duygu A. her şeyin 10 saniye içinde olup bittiğini, aracının tekerleklerinin yoldaki bir şeylere takıldığını hissettiğini, savrulduğunu ve aracının ikiye bölündüğünü, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğunu söyledi.

Duygu A. daha sonra olay yerine yakınlarının getirdiği otomobile yürüyerek gitti ve bölgeden ayrıldı.

Bu arada kaza yerinde ikiye bölünen otomobilden düşen bir Türk Bayrağı, olay yerindeki bir trafik polisi tarafından yerden alındı. Polis memuru, bayrağı katlayıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu
Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu
Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu
Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

Turgutlu, Otomobil, İstanbul, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maske takmadığı için uyarılan kadın, iç çamaşırını kafasına taktı Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor ABD, muhalifleri tehdit eden 76 Suudi Arabistan vatandaşına yaptırım getirdi Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia: Songül Karlı kocamı elimden aldı Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi
Suudi Arabistan, ABD'nin 'Kaşıkçı' raporunu reddetti Suudi Arabistan, ABD'nin 'Kaşıkçı' raporunu reddetti         
00:52
'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım 'HDP kapatılmalı' tartışmasında Davutoğlu görüşünü belli etti: Partilerin kapatılmasına karşıyım         
23:47
Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi Ünlü aktörlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü sürprizi         
22:53
Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan ve artan illeri açıkladı         
22:29
TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek TRT 1'den MİT destekli 'Teşkilat' dizisi! Sır gibi saklanan kampüs ilk kez ekrana gelecek         
21:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü         
19:23
Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi         
17:47
Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu         
14:27
Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti         
13:48
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı         
08:24
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2021 01:46:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei