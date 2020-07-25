Son dakika haberi! İzmir Konak'ta 5 katlı bir otel alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberi! İzmir Konak'ta 5 katlı bir otel alev alev yandı

Son dakika haberleri: İzmir Konak'ta 5 katlı bir otel alev alev yandı İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı.

İzmir Konak'ta 5 katlı bir otel alev alev yandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bulunan 5 katlı bir otelde yangın çıktı. Yangın dolayısıyla panik yaşayan müşteriler otelden kısa sürede tahliye edildi.

Yangın, Alsancak Mahallesi 1479 Sokakta bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin dış cephesindeki reklam panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunan yaklaşık 20 müşteri kısa sürede otelden tahliye edilirken, itfaiye ekiplerince otelin dış cephesini ve çatı katını saran alevler yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

Öte yandan, yangın sonrası otelde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! İzmir Konak'ta 5 katlı bir otel alev alev yandı

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 03:34

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir Konak'ta 5 katlı bir otel alev alev yandı - Son Dakika
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