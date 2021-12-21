Son dakika gündem: İZMİR MERKEZLİ 3 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 141 GÖZALTI - Son Dakika

İZMİR merkezli 3 ilde, helikopter destekli 2 bin personelin katılımıyla yapılan ve daha önce uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışmada şehit olan Şehit Polis Abdülkadir Güngör'ün ismi verilen operasyonlarda, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 141 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ile Balıkesir ve Aydın illerinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliği'nde görevliyken, uyuşturucu tacirleriyle çıkan çatışmada şehit olan, Şehit Polis Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyona çeşitli şubelerden 450 ekip ve 2 bin personel, 2 polis helikopteri, 8 narkotik köpeği katıldı. Toplamda 160 adreste aramaların yapıldığı operasyonlarda, 141 kişi gözaltına alınırken, çeşitli türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.