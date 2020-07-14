Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet kararı - Son Dakika

Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet kararı

Son dakika haberi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 13 bin soruşturma açıldığı, 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 13 bin soruşturma açıldığı, 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği bildirildi.

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ terör örgütü faaliyet ve mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu zamana kadar darbe girişimine iştirak ettikleri veya sadece terör örgütü mensubu oldukları tespitiyle toplam 2 bin 991 asker şahsa yönelik adli işlem yapıldığı, bin 237'sinin tutuklandığı, 169'unun firari durumda bulunduğu ifadelerine yer verildi.

Hakkında işlem yapılan asker şahıs sayısından bin 886'sının terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde sızmış mensuplarını tespit yöntemlerinden olan ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatları dolayısıyla işlem yapılan şahıslardan olduğu, bu şahıslardan 801'inin tutuklandığı, 252'sinin örgütsel faaliyet ve mensupları hakkında faydalı bilgi verdiği değerlendirilen itirafçı konumunda bulunduğu kaydedildi.

Terör örgütü mensuplarınca örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan kriptografik haberleşme sistemlerinden olan "Bylock Talk And Chat" programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 bin 550 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği veya yardım ettiğinden bahisle 980 iş adamı statüsündeki şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamada toplamda 13 bin soruşturma yapıldığı, 6 bin 500 mahkumiyet kararı verildiği, soruşturma ve davaların devam ettiği kaydedildi.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 13 bin soruşturma, 6 bin 500 mahkumiyet kararı - Son Dakika
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