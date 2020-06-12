Son dakika haberi: İzmir merkezli FETÖ operasyonunda Eskişehir'de yakalanan 18 asker adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da 181'i muvazzaf 191 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İzmir merkezli 26 ilde 9 Haziran'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir 'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 muvazzaf asker adliyeye sevk edildi.

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