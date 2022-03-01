İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

01.03.2022 11:09

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 22 Şubat'ta İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Evinde yapılan aramada 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 avro ele geçirilen B.Ç'nin, ifadesinde "himmet" adı altındaki paraların kendisinde toplandığını kabul ettiği, diğer şüphelilerin suçlamaları reddettiği, ticari faaliyette bulunmak için bir araya geldiklerini öne sürdükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Hücre evlerine düzenlenen operasyon

Öte yandan, örgütün hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında 22 Şubat'ta haklarında yakalama kararı çıkarılan 30 şüpheliden Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 17'si de sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı alındı, 1'i de serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, iki FETÖ soruşturması kapsamında 51 şüpheli hakkında yakalama kararı vermiş İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleriyle koordineli çalışması sonucu İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da düzenlenen baskınlarda 38 kişi yakalanmıştı.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi

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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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