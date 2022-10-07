Zanlıların, sokaklara astıkları afişler ve sosyal medya platformunu kullanarak ulaştıkları nakit para arayışındaki 150 kadar emekliyi tuzağa düşürüp yüklü miktarda borçlandırdıkları ve emekli maaşlarına el koydukları öğrenildi.

Kaynak: AA

Mali Suçlarla Mücadele, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

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