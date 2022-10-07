İzmir ve Aydın'da tefecilik yapan kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İzmir Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Ekim'de İzmir ve Aydın'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, işlemlerin ardından
adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlıların, sokaklara astıkları afişler ve sosyal medya platformunu kullanarak ulaştıkları nakit para arayışındaki 150 kadar emekliyi tuzağa düşürüp yüklü miktarda borçlandırdıkları ve emekli maaşlarına el koydukları öğrenildi.
Operasyon
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik 5 Ekim'de İzmir'in Karabağlar, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova ilçeleriyle Aydın'ın Didim ilçesinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda senet ve benzeri evrak, 150 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! İzmir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika