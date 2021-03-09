İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 gözaltı - Son Dakika

İzmir merkezli 4 ilde uyuşturucu satıcılarına operasyon: 13 gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İzmir merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Ekipler daha sonra İzmir, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonun düğmesine bastı. Operasyonlarda, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi. - İZMİR

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