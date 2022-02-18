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Son dakika haberi: İzmir polisinden tefeci operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir polisinden tefeci operasyonu

18.02.2022 21:26
Son dakika haberi: İzmir polisinden tefeci operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinden imzalı senetler ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, C.E. adlı bir kişinin, ilçede tefecilik yaptığını belirlemesi üzerine harekete geçti. Şüpheliye yönelik Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, C.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, 2 adet dolu senet ve 1 adet boş senet koçanı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR

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Hisarcık, Ödemiş, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir polisinden tefeci operasyonu - Son Dakika


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