Son dakika haberi! İzmir polisinden torbacılara eş zamanlı operasyon: 2 gözaltı - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekiplerince bir ev ve otomobile yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar kapsamında, Buca'da bir ev ve plakası belirlenen bir otomobilde uyuşturucu madde bulundurulduğu, olayla ilgili İ.A. (36) ve A.K. (46) adlı 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ev ve otomobile yönelik gerçekleştirilen, narkotik dedektör köpeği Rota'nın destek verdiği eş zamanlı operasyonda, 489 gram esrar - skank, 458 gram metamfetamin, bir miktar eroin, kokain ve sentetik ecza maddelerinin yanı sıra, 1 hassas terazi, 1 tüfek ve 4 tüfek mermisi ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltında

Öte yandan operasyonda İ.A. ve A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR