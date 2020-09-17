Son dakika haberi! İzmir Tire'deki çocuk parkında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Operasyon kapsamında çocuk parkında arama yapıldı. Aramada, İ.S'nin parktaki çöp kutusuna gizlediği belirtilen 150 gram kubar esrar ile satışa hazır halde 35 ayrı kağıt paketteki kubar esrar ele geçirildi.

İzmir 'in Tire ilçesindeki bir çocuk parkında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Komşusunu darp eden Halil Sezai'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı: Sinirle bir kaç defa vurdum