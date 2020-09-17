İzmir'in Tire ilçesindeki bir çocuk parkında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Jandarma ekipleri TOKİ Mahallesi'ndeki çocuk parkında uyuştucu sattığı öne sürülen İ.S'yi, operasyonla yakaladı.
Operasyon kapsamında çocuk parkında arama yapıldı. Aramada, İ.S'nin parktaki çöp kutusuna gizlediği belirtilen 150 gram kubar esrar ile satışa hazır halde 35 ayrı kağıt paketteki kubar esrar ele geçirildi.
İ.S, karakoldaki işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! İzmir Tire'deki çocuk parkında uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika