Son dakika haberi! İZMİR Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Tuğla yüklü kamyon kasası otomobilin üstüne devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, tuğla yüklü kamyonla çarpışıp, kasasının devrildiği otomobildeki Bora Beycioğlu (16) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, İzmir- Çeşme yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu yönetimindeki 35 KG 8049 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bariyere sıkışan otomobilin üstüne tuğla yüklü kamyonun kasası devrildi. Kazada otomobildeki Bora Beycioğlu yaşamını yitirdi, Kadir Beycioğlu, Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Savcının incelemesinin ardından otomobilde sıkışan Bora Beycioğlu'nun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.